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В Одесской области обнаружили целое поле конопли стоимостью 20 миллионов гривен

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Поле конопли в Одесской области
Поле конопли в Одесской области / НПУ

Полицейские совместно с пограничниками разоблачили засаженное коноплей поле близ села Кислицы Одесской области. На двух гектарах земельного участка было больше 20 тысяч кустов наркосодержащего растения, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 20 миллионов гривен. .

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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По информации правоохранителей, насаждения тщательно скрывали на огражденной территории среди тростника.

Было установлено, что территория, на которой выращивались наркосодержащие растения, принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу.

Во время обыска на указанной территории находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений в то время уже была скошена, а поле выжжено. Сейчас правоохранители проводят изъятие остальных растений. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к их посеву и выращиванию,
– отметил начальник отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области Максим Бойко.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к наркопреступлению лиц. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по посеву или выращиванию снотворного мака или конопли. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Смотрите видео о разоблачении конопляного поля в Одесской области

 
Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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