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На Одещині викрили ціле поле коноплі вартістю у 20 мільйонів гривень

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Поле коноплі на Одещині
Поле коноплі на Одещині / НПУ

Поліцейські спільно з прикордонниками викрили засаджене коноплями поле неподалік села Кислиці Одеської області. На двох гектарах земельної ділянки було більше 20 тисяч кущів нарковмисної рослини, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 20 мільйонів гривень. .

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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За інформацією правоохоронців, насадження ретельно приховували на загородженій території серед очерету. 

Було встановлено, що територія, на якій вирощувалися нарковмісні рослини, належить аграрно-рибогосподарському кооперативу.

Під час обшуку на зазначеній території знаходився охоронець і тракторист з технікою. Частина насаджень на той час вже була скошена, а поле випалене. Зараз правоохоронці здійснюють вилучення решти рослин. Також проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до їх посіву і вирощування,
– зазначив начальник відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області Максим Бойко.

Наразі проводяться заходи по встановленню причетних до наркозлочину осіб. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Дивіться відео про викриття конопляного поля на Одещині

 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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