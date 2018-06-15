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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одесской области около 30 человек содержались в рабстве: полиция освободила невольников

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Князев сообщил об освобождении в Одесской области из рабства
Князев сообщил об освобождении в Одесской области из рабства / Nv.ua

В одном из районов Одесской области 15 июня полиция освободила около 30 людей, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня полицейские подразделения "Крым" реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов", – говорится в сообщении Князева.

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Он отметил, что среди незаконно удерживаемых лиц была и женщина на 8-м месяце беременности, которая ни разу за этот период не побывала у врача.

 

Теги: Новости Украины заложники Криминальные новости Полиция Сергей Князев
Источник: 24 канал
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