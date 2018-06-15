На Одещині близько 30 людей утримувалися в рабстві: поліція визволила невільників

В одному з районів Одеської області 15 червня поліція звільнила близько 30 людей, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції України Сергій Князєв.



"Сьогодні поліцейські підрозділу "Крим" реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів", – мовиться у повідомленні Князєва.

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Він зазначив, що серед незаконно утримуваних осіб була й жінка на 8-му місяці вагітності, яка жодного разу за цей період не побувала у лікаря.