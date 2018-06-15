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На Одещині близько 30 людей утримувалися в рабстві: поліція визволила невільників

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Князєв сповістив про визволення на Одещині людей з рабства
Князєв сповістив про визволення на Одещині людей з рабства / Nv.ua

В одному з районів Одеської області 15 червня поліція звільнила близько 30 людей, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції України Сергій Князєв.

"Сьогодні поліцейські підрозділу "Крим" реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів", – мовиться у повідомленні Князєва.

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Він зазначив, що серед незаконно утримуваних осіб була й жінка на 8-му місяці вагітності, яка жодного разу за цей період не побувала у лікаря.

 

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини України Сергій Князєв заручники
Джерело: 24 канал
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