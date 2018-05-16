В Одессу на летнее время запустят дополнительный поезд

С 15 июня по 2 сентября из Киева в Одессу будет курсировать дополнительный поезд Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет курсировать ежедневно. Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24.

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Поезд будет останавливаться в Козятине (07:52 – 07:53), Виннице (08:31 – 08:33), Жмеринке (09:07 – 09:09), Вапнярке (10:01 – 10:02) и Подольске (11:17 – 11:18).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54.