В Одессу на летнее время запустят дополнительный поезд
С 15 июня по 2 сентября из Киева в Одессу будет курсировать дополнительный поезд Интерсити+.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд будет курсировать ежедневно. Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24.
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Поезд будет останавливаться в Козятине (07:52 – 07:53), Виннице (08:31 – 08:33), Жмеринке (09:07 – 09:09), Вапнярке (10:01 – 10:02) и Подольске (11:17 – 11:18).
Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54.
Источник: 24 Канал
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