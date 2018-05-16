До Одеси на літній час запустять додатковий потяг

З 15 червня по 2 вересня з Києва до Одеси курсуватиме додатковий потяг Інтерсіті+.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Поїзд курсуватиме щоденно. Він відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:10 та прибуватиме до Одеси о 13:24. Читайте також: "Укрзалізниця" підвищує тарифи: Кравцов назвав дату Поїзд зупинятиметься у Козятині (07:52 – 07:53), Вінниці (08:31 – 08:33), Жмеринці (09:07 – 09:09), Вапнярці (10:01 – 10:02) та Подільську (11:17 – 11:18). Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 14:52 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 21:54.