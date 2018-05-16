До Одеси на літній час запустять додатковий потяг
З 15 червня по 2 вересня з Києва до Одеси курсуватиме додатковий потяг Інтерсіті+.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Поїзд курсуватиме щоденно. Він відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:10 та прибуватиме до Одеси о 13:24.
Читайте також: "Укрзалізниця" підвищує тарифи: Кравцов назвав дату
Поїзд зупинятиметься у Козятині (07:52 – 07:53), Вінниці (08:31 – 08:33), Жмеринці (09:07 – 09:09), Вапнярці (10:01 – 10:02) та Подільську (11:17 – 11:18).
Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 14:52 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 21:54.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01
Коментарі