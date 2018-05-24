В одной из стран Ближнего Востока произошел мощный теракт, есть жертвы: жуткие фото
В столице Ирака Багдаде в результате жестокого теракта были убиты по меньшей мере 4 человека, и еще 15 человек получили ранения.
Об этом сообщает издание Reuters.
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"Атака была осуществлена в районе Шула на северо-западе Багдада, населенного преимущественно шиитами", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению службы безопасности Ирака, виновником теракта был самоубийца-смертник, который подрывал себя у входа в городской парк.
Как отмечается, нападавший подорвал пояс со взрывчаткой после того, как его окружили представители сил безопасности города у входа в парк Saqlawiyah.
В Багдаде террорист-смертник устроил взрыв, погибли 4 человека
Террорист-смертник устроил взрыв в Ираке
Мощный теракт прогремел в Багдаде
Напомним, в январе в разных частях Ирака прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли три мирных жителя, еще трое травмированы.
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