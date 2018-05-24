В одной из стран Ближнего Востока произошел мощный теракт, есть жертвы: жуткие фото

В столице Ирака Багдаде в результате жестокого теракта были убиты по меньшей мере 4 человека, и еще 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Reuters.

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"Атака была осуществлена в районе Шула на северо-западе Багдада, населенного преимущественно шиитами", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению службы безопасности Ирака, виновником теракта был самоубийца-смертник, который подрывал себя у входа в городской парк.

Как отмечается, нападавший подорвал пояс со взрывчаткой после того, как его окружили представители сил безопасности города у входа в парк Saqlawiyah.



В Багдаде террорист-смертник устроил взрыв, погибли 4 человека



Террорист-смертник устроил взрыв в Ираке



Мощный теракт прогремел в Багдаде

Once again terror strikes the Iraqi capital #Baghdad as a suicide bomber detonates his vest in Al-Shu’la neighborhood. So far 3 confirmed dead and a few more casualties reported. pic.twitter.com/R1YeREOqVM — Mustafa al-Najafi (@MustafaNajafi) 24 мая 2018 г.

Напомним, в январе в разных частях Ирака прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли три мирных жителя, еще трое травмированы.