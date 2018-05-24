В одній з країн Близького Сходу стався потужний теракт, є жертви: моторошні фото
У столиці Іраку Багдаді в результаті жорстокого теракту були убиті щонайменше 4 людини, та ще 15 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє видання Reuters.
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"Атака була здійснена в районі Шула на північному заході Багдада, який населений переважно шиїтами", – йдеться в повідомленні.
Згідно з заявою служби безпеки Іраку, винуватцем теракту був самогубцею-смертником, який підривав себе біля входу до міського парку.
Як зазначається, нападник підірвав пояс із вибухівкою після того, як його оточили представники сил безпеки міста біля входу до парку Saqlawiyah.
У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух, загинуло 4 людини
Терорист-смертник влаштував вибух в Іраку
Потужний теракт прогримів у Багдаді
Нагадаємо, в січні у різних частинах Іраку прогриміли два потужних вибухи, внаслідок яких загинуло три мирних жителі, ще троє травмовані.
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