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В одній з країн Близького Сходу стався потужний теракт, є жертви: моторошні фото

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У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух
У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух / Фото з Twitter

У столиці Іраку Багдаді в результаті жорстокого теракту були убиті щонайменше 4 людини, та ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє видання Reuters.

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"Атака була здійснена в районі Шула на північному заході Багдада, який населений переважно шиїтами", – йдеться в повідомленні.

Згідно з заявою служби безпеки Іраку, винуватцем теракту був самогубцею-смертником, який підривав себе біля входу до міського парку.

Як зазначається, нападник підірвав пояс із вибухівкою після того, як його оточили представники сил безпеки міста біля входу до парку Saqlawiyah.


У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух, загинуло 4 людини


Терорист-смертник влаштував вибух в Іраку


Потужний теракт прогримів у Багдаді

Нагадаємо, в січні у різних частинах Іраку прогриміли два потужних вибухи, внаслідок яких загинуло три мирних жителі, ще троє травмовані.

Теги: Жертви Теракт Вибух Ірак
Джерело: 24 Канал
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