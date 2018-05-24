В одній з країн Близького Сходу стався потужний теракт, є жертви: моторошні фото

У столиці Іраку Багдаді в результаті жорстокого теракту були убиті щонайменше 4 людини, та ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє видання Reuters.

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"Атака була здійснена в районі Шула на північному заході Багдада, який населений переважно шиїтами", – йдеться в повідомленні.

Згідно з заявою служби безпеки Іраку, винуватцем теракту був самогубцею-смертником, який підривав себе біля входу до міського парку.

Як зазначається, нападник підірвав пояс із вибухівкою після того, як його оточили представники сил безпеки міста біля входу до парку Saqlawiyah.



У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух, загинуло 4 людини



Терорист-смертник влаштував вибух в Іраку



Потужний теракт прогримів у Багдаді

Once again terror strikes the Iraqi capital #Baghdad as a suicide bomber detonates his vest in Al-Shu’la neighborhood. So far 3 confirmed dead and a few more casualties reported. pic.twitter.com/R1YeREOqVM — Mustafa al-Najafi (@MustafaNajafi) 24 мая 2018 г.

Нагадаємо, в січні у різних частинах Іраку прогриміли два потужних вибухи, внаслідок яких загинуло три мирних жителі, ще троє травмовані.