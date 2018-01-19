Троє людей загинули внаслідок потужних вибухів в Іраку
Два потужних вибухи прогриміли в різних частинах Іраку. Внаслідок інцидентів загинуло три мирних жителі, ще троє травмовані.
Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum, з посиланням на Anadolu.
Внаслідок вибуху неподалік від Багдаду загинуло двоє осіб, ще троє отримали тяжкі поранення. Таку інформацію підтвердили і в органах безпеки країни.
В промисловій зоні Аль-Таджи, яка розташована північніше столиці, стався вибух фугасу,
– заявив співробітник поліції Багдада Хатем Аль-Джабрі.
Ще один вибух прогримів в провінції Діяла. Там внаслідок підриву вибухового пристрою загинула одна людина.
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На даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність ні за один з цих актів насильства. Раніше про свою причетність до подібних акцій заявляли бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".