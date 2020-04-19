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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      В одном храме ПЦУ Пасху отмечали без карантина: фото

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      Как отмечали Пасху украинские полярники / Национальный антарктический научный центр

      Вся Украина и весь православный мир 19 апреля отмечают светлый праздник Пасхи. Как и все другие украинцы, праздновали и наши ученые с антарктической станции "Академик Вернадский".

      Сами полярники уверяют, что их станционная церковь святого Владимира – единственный храм Православной церкви Украины, где не действовали карантинные ограничения. Фото с празднований они опубликовали в своем фейсбуке.

      Интересно Пасха дома: как украинцы отмечают "карантинную" Пасху – фото и видео

      В едва ли не самом южном храме в мире произошло полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе.

      Украинские ученые уверяют, что это не является нарушением карантина. Мол, Антарктида до сих пор остается единственным материком, где не зафиксировано случаев коронавируса.


      Как украинские полярники праздновали Пасху / фото: НАНЦ

      Богослужение провел Игорь Дикий – руководитель 24 украинской антарктической экспедиции. Он поздравил с праздником Пасхи всех украинцев.

      Желаем всем крепкого здоровья, мира и согласия. Божьего благословения на все семьи. Пусть воскреснет в наших сердцах вера в добро. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
      – подчеркнул Игорь Дикий.


      Провел богослужение и окропил коллег глава экспедиции Игорь Дикий / фото НАНЦ

      Интересно, что в этот день у украинских полярников сразу два важных события. Кроме Пасхи, на станцию должна прибыть и новая 25 экспедиция, которая заменит нынешнюю и проведет на станции следующий год.

      Она должна была прибыть туда еще в конце марта, но из-за эпидемии коронавируса и карантина в большинстве стран мира эта задача ощутимо усложнилась.


      Как украинские полярники праздновали Пасху / фото НАНЦ

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Наука Православная церковь Украины Карантин в Украине 2020 Пасха Новости Украины
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