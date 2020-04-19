В одному храмі ПЦУ Великдень відзначали без карантину: фото

Вся Україна та увесь православний світ 19 квітня відзначають світле свято Великодня. Як і всі інші українці, святкували й наші науковці з антарктичної станції "Академік Вернадський".

Самі полярники запевняють, що їхня станційна церква святого Володимира – єдиний храм Православної церкви України, де не діяли карантинні обмеження. Фото зі святкувань вони опублікували у своєму фейсбуці.

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У чи не найпівденнішому храмі у світі відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом.

Українські науковці запевняють, що це не є порушенням карантину. Мовляв, Антарктида досі залишається єдиним материком, де не зафіксовано випадків коронавірусу.



Як українські полярники святкували Великдень / фото: НАНЦ

Богослужіння провів Ігор Дикий – керівник 24 української антарктичної експедиції. Він привітав зі свято Великодня усіх українців.

Бажаємо усім міцного здоров'я, миру і злагоди. Божого благословення на всі родини. Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

– наголосив Ігор Дикий.



Провів богослужіння і покропив колег голова експедиції Ігор Дикий / фото НАНЦ

Цікаво, що у цей день в українських полярників одразу дві важливі події. Крім Великодня, на станцію має прибути й нова 25 експедиція, яка замінить нинішню і проведе на станції наступний рік.

Вона мала прибути туди ще наприкінці березня, але через епідемію коронавірусу і карантин у більшості країнах світу це завдання відчутно ускладнилося.



Як українські полярники святкували Великдень / фото НАНЦ