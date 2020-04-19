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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В одному храмі ПЦУ Великдень відзначали без карантину: фото

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      Як відзначали Великдень українські полярники / Національний антарктичний науковий центр

      Вся Україна та увесь православний світ 19 квітня відзначають світле свято Великодня. Як і всі інші українці, святкували й наші науковці з антарктичної станції "Академік Вернадський".

      Самі полярники запевняють, що їхня станційна церква святого Володимира – єдиний храм Православної церкви України, де не діяли карантинні обмеження. Фото зі святкувань вони опублікували у своєму фейсбуці.

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      У чи не найпівденнішому храмі у світі відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом.

      Українські науковці запевняють, що це не є порушенням карантину. Мовляв, Антарктида досі залишається єдиним материком, де не зафіксовано випадків коронавірусу.


      Як українські полярники святкували Великдень / фото: НАНЦ

      Богослужіння провів Ігор Дикий – керівник 24 української антарктичної експедиції. Він привітав зі свято Великодня усіх українців.

      Бажаємо усім міцного здоров'я, миру і злагоди. Божого благословення на всі родини. Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
      – наголосив Ігор Дикий.


      Провів богослужіння і покропив колег голова експедиції Ігор Дикий / фото НАНЦ

      Цікаво, що у цей день в українських полярників одразу дві важливі події. Крім Великодня, на станцію має прибути й нова 25 експедиція, яка замінить нинішню і проведе на станції наступний рік.

      Вона мала прибути туди ще наприкінці березня, але через епідемію коронавірусу і карантин у більшості країнах світу це завдання відчутно ускладнилося.


      Як українські полярники святкували Великдень / фото НАНЦ

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Наука Православна церква України Карантин в Україні 2020 Великдень Новини України
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