В одному храмі ПЦУ Великдень відзначали без карантину: фото
Вся Україна та увесь православний світ 19 квітня відзначають світле свято Великодня. Як і всі інші українці, святкували й наші науковці з антарктичної станції "Академік Вернадський".
Самі полярники запевняють, що їхня станційна церква святого Володимира – єдиний храм Православної церкви України, де не діяли карантинні обмеження. Фото зі святкувань вони опублікували у своєму фейсбуці.
Цікаво Великдень вдома: як українці відзначають "карантинну" Паску – фото і відео
У чи не найпівденнішому храмі у світі відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом.
Українські науковці запевняють, що це не є порушенням карантину. Мовляв, Антарктида досі залишається єдиним материком, де не зафіксовано випадків коронавірусу.
Як українські полярники святкували Великдень / фото: НАНЦ
Богослужіння провів Ігор Дикий – керівник 24 української антарктичної експедиції. Він привітав зі свято Великодня усіх українців.
Бажаємо усім міцного здоров'я, миру і злагоди. Божого благословення на всі родини. Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
– наголосив Ігор Дикий.
Провів богослужіння і покропив колег голова експедиції Ігор Дикий / фото НАНЦ
Цікаво, що у цей день в українських полярників одразу дві важливі події. Крім Великодня, на станцію має прибути й нова 25 експедиція, яка замінить нинішню і проведе на станції наступний рік.
Вона мала прибути туди ще наприкінці березня, але через епідемію коронавірусу і карантин у більшості країнах світу це завдання відчутно ускладнилося.
Як українські полярники святкували Великдень / фото НАНЦ
Читайте також
-
Підсумковий випуск новин за 21:00: Поступовий вихід США з карантину. Підтримка лікарівсьогодні , 21:45
-
Вода під забороною та санітарія: як Київ поборов холерусьогодні , 19:00
-
США – ВООЗ та інші: хто проти кого "дружить" на фоні боротьби з коронавірусомсьогодні , 17:33
-
Як українці святкують Великдень вдома: зворушливе відеосьогодні , 17:21
-
Найсмішніші меми тижня: Київ у тумані, пасочка VS куліч, коронавірус підклав свинюсьогодні , 18:30
-
Невідомий кинув "коктейль Молотова" у будинок медсестри через підозру COVID-19сьогодні , 17:04