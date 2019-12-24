В одном из банкоматов Херсона нашли устройство для кражи денег

Охранник одного из банковских отделений нашел на банкомате "накладку", которая считывает данные банковских карточек.

В Корабельное отделение полиции позвонил охранник банка. Он сообщил, что на банкомате нашел "накладку". С помощью этого устройства мошенники считывают данные с карточек.

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Изъятое устройство правоохранители направили в экспертно-криминалистический центр на исследование.

Как понять, что банкомат опасен?

Прежде чем вставить карточку в банкомат или терминал, нужно внимательно осмотреть карткоприемник, цифровую клавиатуру на наличие посторонних предметов.



Если на банкомате установлен скиммер, то карта сначала проходит через специальный считыватель, а затем попадает в обычный картоприемник. Нужно внимательно посмотреть нет ли такой накладки на щели, в которую вставляется карта.



Если на банкомате стоит антискимминговая (полупрозрачная пластиковая накладка), попробуйте качнуть или повернуть ее. Настоящая будет надежно прикреплена к банкомату.



Обычно мошенники монтируют шпионские устройства на несколько часов, потому что боятся проверок инспекторов. Поэтому они используют простые способы крепления: скотч, клей. Чаще всего мошенники оставляют следы: щели, клей и сколы. Лучше не использовать банкомат или картоприемник, на котором видно повреждения характерного типа.