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      В одном из банкоматов Херсона нашли устройство для кражи денег

      20 Читати новину українською
      В одном из банкоматов Херсона нашли устройство для кражи денег / journal.tinkoff

      Охранник одного из банковских отделений нашел на банкомате "накладку", которая считывает данные банковских карточек.

      В Корабельное отделение полиции позвонил охранник банка. Он сообщил, что на банкомате нашел "накладку". С помощью этого устройства мошенники считывают данные с карточек.

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      Изъятое устройство правоохранители направили в экспертно-криминалистический центр на исследование.

      Как понять, что банкомат опасен?
      Прежде чем вставить карточку в банкомат или терминал, нужно внимательно осмотреть карткоприемник, цифровую клавиатуру на наличие посторонних предметов.

      Если на банкомате установлен скиммер, то карта сначала проходит через специальный считыватель, а затем попадает в обычный картоприемник. Нужно внимательно посмотреть нет ли такой накладки на щели, в которую вставляется карта.

      Если на банкомате стоит антискимминговая (полупрозрачная пластиковая накладка), попробуйте качнуть или повернуть ее. Настоящая будет надежно прикреплена к банкомату.

      Обычно мошенники монтируют шпионские устройства на несколько часов, потому что боятся проверок инспекторов. Поэтому они используют простые способы крепления: скотч, клей. Чаще всего мошенники оставляют следы: щели, клей и сколы. Лучше не использовать банкомат или картоприемник, на котором видно повреждения характерного типа.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Криминал Мошенничество
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