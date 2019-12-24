В одному з банкоматів Херсона знайшли пристрій для крадіжки грошей

Охоронець одного з банківських відділень знайшов на банкоматі "накладку", яка зчитує дані банківських карток.

До Корабельного відділення поліції зателефонував охоронець банку. Він повідомив, що на банкоматі знайшов "накладку". За допомогою цього пристрою шахраї зчитують дані з карток.

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Вилучений пристрій правоохоронці направили в експертно-криміналістичний центр на дослідження.

Як зрозуміти, що банкомат небезпечний? Перш ніж вставити картку у банкомат чи термінал, потрібно уважно оглянути карткоприймальник, цифрову клавіатуру на наявність сторонніх предметів.



Якщо на банкоматі встановлений скіммер, то карта спочатку проходить через спеціальний зчитувач, а потім потрапляє в звичайний картоприймач. Потрібно уважно подивитися чи немає такої накладки, на щілини, в яку вставляється карта.



Якщо на банкоматі стоїть антіскіммінгова (напівпрозора пластикова накладка), спробуйте качнути або повернути її. Справжня буде дуже міцно прикріплена до банкомату.



Зазвичай шахраї монтують шпигунські пристрої на кілька годин, бо бояться перевірок інспекторів. Тому вони використовують прості способи кріплення: скотч, клей. Найчастіше шахраї залишають сліди: щілини, клей і відколи. Краще не використовувати банкомат чи карткпориймач, на якому видно ушкодження нехарактерного типу.