В одном из сел Новой Зеландии хотят запретить кошек
В поселке Омауи в Новой Зеландии экологи предлагают запретить кошек. Такая инициатива должна защитить от хищников редчайших птиц, которые водятся в этих краях.
Об этом информирует BBC.
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По инициативе, владельцы кошек в Омауи будут вынуждены зарегистрировать своих домашних любимцев и установить специальный чип. После смерти животного владельцам не разрешат заводить нового кота,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что кошки несут ответственность за гибель миллиардов птиц и млекопитающих ежегодно, поэтому каждый, кто не придерживается правил, получит сообщение, прежде чем власть "сама уберет" домашних любимцев.
Чиновники в Омауи говорят, что мероприятие действительно является оправданным, поскольку камеры в поселке зафиксировали котов во время охоты, они караулили птиц, насекомых и пресмыкающихся на этой территории.
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