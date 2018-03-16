В офисах "Новой почты" проводят обыски

Представители Генеральной прокуратуры устроили обыски сразу в нескольких офисах компании "Новая почта".

Об этом рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк, информирует "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", – заявил Поперешнюк.

О причинах обысков пока ничего не известно.