В офисах "Новой почты" проводят обыски
Представители Генеральной прокуратуры устроили обыски сразу в нескольких офисах компании "Новая почта".
Об этом рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк, информирует "Интерфакс-Украина".
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"Сейчас в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", – заявил Поперешнюк.
О причинах обысков пока ничего не известно.
Источник: 24 Канал
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