В офисе оппозиционного телеканала "Белсат" в Беларуси проводят обыски: фото, видео

В минском офисе польского телеканала "Белсат" силовики с утра проводят обыски. Сначала к зданию пришли работники МЧС, которые спилили двери в офис, далее туда ворвались работники Следственного комитета Беларуси.

Силовики не сообщили в рамках какого дела проводят следственные действия. Под офисом телеканала также стоит автомобиль с милиционерами в штатском. Об этом сообщают журналисты "Белсату".

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Сейчас дверь в подъезд, где расположена редакция телеканала, охраняет милиционер. Он не пропускает туда никого, кроме жителей дома.



Милиционер охраняет "Белсат", где проходят обыски

Как передают журналисты белорусского офиса "Радио свобода", работники МЧС сразу приехали в офис "Белсат" с пилой-болгаркой и фактически мгновенно срезали двери в офис телеканала.

Подождите немного, пожалуйста, Следственный комитет сейчас разбирается и скоро будет информация,

– сказал представитель правоохранителей Сергей Кабакович журналистам.

Кстати, работники "Белсата" говорят, что уже привыкли, что под окнами их офиса происходит нечто странное: говорят поблизости все время дежурят милиционеры в штатском, их уже даже научились не замечать.

В своем Telegram-канале журналист Франак Вячорка поделился мнением, что обыск может быть связан с новой концепцией информационной безопасности, куда независимые средства массовой информации просто не вписались.

Обыски в офисе "Белсат": смотрите видео

Что известно про "Белсат"? Это-польский белорусскоязычный телеканал, созданный по инициативе и при поддержке МИД Польши и общественного Польского телевидения. Начал работу в декабре 2007 года.

По словам создателей "Белсата", цели канала:



– Точная и независимая информация о событиях в Республике Беларусь, Европе и в мире;



– Публицистика, отражающая реальные проблемы, стремления и жизни белорусского народа;



– Богатая культурная программа, представление вместе с традиционной белорусской культурой, ее авангардного и европейского вида;



– Высококачественные молодежные передачи с учетом интересных музыкальных событий, которые власть стремится не допустить к массовому зрителю;



– Объективный интересный взгляд на историю Республики Беларусь, СССР и Центральной Европы;



– Интересные кинофильмы;



– Быть первым независимым каналом на белорусском языке.



Президент Беларуси Александр Лукашенко так высказывался про этот телеканал: "Я считаю глупым, бестолковым и недружественным проектом вещания на Беларусь телеканала из Польши".



В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны. Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии.



По словам представительницы "Белсата" в Беларуси Ирины Славниковой, обыски могут касаться журналистского материала, который вышел на телеканале, в отношении коррупционных схем в закупке медицинского оборудования.