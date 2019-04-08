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      Лучших журналистов в Украине будут отмечать премией имени Георгия Гонгадзе

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      В Украине создадут журналистскую премию имени Георгия Гонгадзе
      В Украине создадут журналистскую премию имени Георгия Гонгадзе / Фото из открытых источников

      В Украине планируют создать в области журналистики премию имени Георгия Гонгадзе для того, чтобы поддержать работников СМИ.

      Основателем премии стал Украинский ПЕН совместно с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и изданием "Украинская правда".

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      Премия призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики. Кроме того, премия для работников СМИ, которые демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

      В Украинском доме в Киеве 9 апреля объявят дату награждения лауреата, сумму вознаграждения, а также другие детали, связанные с присуждением награды.

      Лауреатов премии будут выбирать жюри в составе 9 человек. Среди них члены семьи Георгия Гонгадзе, представители Украинского ПЕН, "Украинской правды", Ассоциации выпускников Киево-Могилянской Бизнес Школы, а также медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

      Что известно про Георгия Гонгадзе?Он – общественный деятель, украинский оппозиционный журналист грузинского происхождения, известный своими критическими антивластными выступлениями. Герой Украины. Основатель и первый главный редактор интернет-газеты "Украинская правда".

      Убийство Гонгадзе вызвало широкий резонанс в Украине и за ее пределами, особенно после "кассетного скандала", и считается одним из самых громких уголовных дел современной Украины. По самой распространенной версии, к захвату и убийству журналиста причастны высокопоставленные чиновники, приближенные непосредственно к Леониду Кучме, который якобы лично отдавал приказы о похищении Гонгадзе.

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      Теги: Новости Украины СМИ Журналисты Убийство Георгия Гонгадзе
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