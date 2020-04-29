В Офисе Президента объяснили, как маски из "Мрии" попали в "Эпицентр"

На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большой медицинский груз из Китая. Маски с этого рейса, который может войти в историю как рекордный по объему, продаются в торговой сети "Эпицентр".

Дело в том, что "Мрия" перевозила не только гуманитарный груз, но и коммерческий. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

Ранее "Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд – видео

За рейс, который к слову, стоил около одного миллиона долларов, заплатили не из государственного бюджета, а за счет предпринимателей. Соответственно, поэтому часть груза и была коммерческого назначения.

Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами,

– цитирует Тимошенко "Украинская правда".

Общий груз, который смогла за один рейс перевезти "Мрия", достиг более 103 тонн. Он вместил 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов.

Что этому предшествовало

Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары в его компании "Эпицентр К". Копию этого письма опубликовало издание "Украинская правда". Дело в том, что в нем отмечалось, что средства защиты доставил самолет "Мрия".

"На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если есть ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К" – говорилось в сообщении.



Письмо от нардепа Гереги с предложением закупать в "Эпицентре" средства защиты / Фото "УП"

В чем проблема?

"Эпицентр" принадлежит семье Александра и Галины Гереги. Александр Герега является народным депутатом и по закону не может заниматься коммерческой деятельностью. Тем более, просить служащих покупать что-то на своем предприятии и влиять на госзакупки. Это предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Помощница Александра Гереги Ольга Григорьева сообщила изданию "Украинская правда", что письмо на имя Кличко был единственным. Его направление председателю КГГА было ошибкой другой помощницы, и в этом деле пока разбираются.

Оно не должен был выйти, но помощница совершила ошибку. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это был одно такое письмо, и это была ошибка помощницы,

– отметила помощница Гереги.

В "Эпицентре" также отметили, что предоставили предложение "по обеспечению средствами защиты и дезинфекции органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям здравоохранения и партнерам".