В Офісі Президента пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр"

Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Маски з цього рейсу, який може увійти в історію як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".

Річ у тім, що "Мрія" переправляла не лише гуманітарний вантаж, а і комерційний. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів у коментарі "Українській правді".

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За рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не із державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.

Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами,

– цитує Тимошенка "Українська правда".

Загальний вантаж, який змогла за один рейс перевезти "Мрія", сягнув понад 103 тонн. Він умістив 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів.

Що цьому передувало

Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда". Річ у тім, що в ньому зазначалося, що засоби захисту доставив літак "Мрія".

"На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К" – йшлося у повідомленні.



Лист від нардепа Гереги з пропозицію закуповувати в "Епіцентрі" засоби захисту / Фото "УП"

У чому проблема?

"Епіцентр" належить родині Олександра та Галини Гереги. Олександр Герега є народним депутатом і за законом не може займатися комерційною діяльністю. Тим паче, просити службовців купувати щось на своєму підприємстві і впливати на держзакупівлі. Це передбачено законом "Про запобігання корупції".

Помічник Олександра Гереги Ольга Григор’єва повідомила виданюю "Українська правда", що лист на ім’я Кличка був єдиним. Його надсилання голові КМДА було помилкою іншої помічниці, і в цій справі наразі розбираються.

Він не повинен був вийти, але помічник зробила помилку. Думаю, що народний депутат буде розбиратися ще. Але то був один такий лист, і то була помилка помічниці,

– зазначила помічниця Гереги.

В "Епіцентрі" також зазначили, що надали пропозицію "по забезпеченню засобами захисту та дезінфекції органам місцевого самоврядування, підприємствам, закладам охорони здоров’я та партнерам".