В Офисе президента обсуждали введение чрезвычайного положения
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что введение чрезвычайного положения обсуждали с президентом. Такой вариант рассматривается, если власть будет не в состоянии без чрезвычайного положения остановить распространение коронавируса.
Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые помогут контролировать ситуацию и следить, чтобы люди оставались дома, подчеркнул Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".
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Относительно введения такого состояния он отметил, что "такая возможность всегда есть". Впрочем, подчеркнул заместитель председателя ОПУ, сейчас введена чрезвычайная ситуация, и власти считают принятые меры достаточными.
Но все равно, ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они оставались дома, меньше гуляли и были всегда в масках,
– говорит Тимошенко.
Кроме того, он рассказал о координационных совещаниях с Министерством здравоохранения. По его словам, Минздрав вместе с учеными разработали оптимистический, негативный и средний сценарии распространения коронавируса.
"Я сейчас не буду озвучивать цифры, потому что за них должен отвечать Минздрав. Впрочем по сравнению с другими странами мы сейчас идем по оптимистическому сценарию развития событий", – рассказал заместитель председателя Офиса Президента.
Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика 24 канала
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