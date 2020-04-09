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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Офисе президента обсуждали введение чрезвычайного положения

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      У Зеленского обсуждали введение чрезвычайного положения, – Тимошенко / president.gov.ua

      Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что введение чрезвычайного положения обсуждали с президентом. Такой вариант рассматривается, если власть будет не в состоянии без чрезвычайного положения остановить распространение коронавируса.

      Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые помогут контролировать ситуацию и следить, чтобы люди оставались дома, подчеркнул Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

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      Относительно введения такого состояния он отметил, что "такая возможность всегда есть". Впрочем, подчеркнул заместитель председателя ОПУ, сейчас введена чрезвычайная ситуация, и власти считают принятые меры достаточными.

      Но все равно, ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они оставались дома, меньше гуляли и были всегда в масках,
      – говорит Тимошенко.

      Кроме того, он рассказал о координационных совещаниях с Министерством здравоохранения. По его словам, Минздрав вместе с учеными разработали оптимистический, негативный и средний сценарии распространения коронавируса.

      "Я сейчас не буду озвучивать цифры, потому что за них должен отвечать Минздрав. Впрочем по сравнению с другими странами мы сейчас идем по оптимистическому сценарию развития событий", – рассказал заместитель председателя Офиса Президента.

      надзвичайна ситуація, що це
      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Президент Украины Офіс Президента Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение Чрезвычайное положение в Украине 2020
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