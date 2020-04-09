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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Офісі Президента обговорювали введення надзвичайного стану

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      У Зеленського обговорювали введення надзвичайного стану, – Тимошенко / president.gov.ua

      Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що введення надзвичайного стану обговорювали з президентом. Такий варіант розглядається, якщо влада буде не в змозі без надзвичайного стану зупинити поширення коронавірусу.

      Надзвичайний стан – це заходи, які допоможуть контролювати ситуацію і стежити, щоб людина залишалася вдома, наголосив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

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      Щодо введення такого стану він зазначив, що "така можливість завжди є". Втім, підкреслив заступник голови ОПУ, нині введена надзвичайна ситуація, і у владі вважають вжиті заходи достатніми.

      Але ж все одно, ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку. Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони залишалися вдома, менше гуляли та були завжди в масках,
      – каже Тимошенко.

      Крім того, він розповів про координаційні наради з Міністерством охорони здоров'я. За його словами, МОЗ разом з науковцями розробили оптимістичний, негативний і середній сценарії поширення коронавірусу.

      "Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що за них має відповідати МОЗ. Втім у порівнянні з іншими країнами ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію розвитку подій", – розповів заступник голови Офісу президента.

      надзвичайна ситуація, що це
      Що передбачає режим надзвичайної ситуації / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Надзвичайний стан Надзвичайний стан в Україні 2020 Надзвичайні ситуації Президент України Офіс Президента Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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