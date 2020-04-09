В Офісі Президента обговорювали введення надзвичайного стану
Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що введення надзвичайного стану обговорювали з президентом. Такий варіант розглядається, якщо влада буде не в змозі без надзвичайного стану зупинити поширення коронавірусу.
Надзвичайний стан – це заходи, які допоможуть контролювати ситуацію і стежити, щоб людина залишалася вдома, наголосив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".
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Щодо введення такого стану він зазначив, що "така можливість завжди є". Втім, підкреслив заступник голови ОПУ, нині введена надзвичайна ситуація, і у владі вважають вжиті заходи достатніми.
Але ж все одно, ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку. Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони залишалися вдома, менше гуляли та були завжди в масках,
– каже Тимошенко.
Крім того, він розповів про координаційні наради з Міністерством охорони здоров'я. За його словами, МОЗ разом з науковцями розробили оптимістичний, негативний і середній сценарії поширення коронавірусу.
"Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що за них має відповідати МОЗ. Втім у порівнянні з іншими країнами ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію розвитку подій", – розповів заступник голови Офісу президента.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації / інфографіка 24 каналу
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