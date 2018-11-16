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      В оккупированной Керчи произошло новое чрезвычайное происшествие со студентами: известны детали

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      В оккупированной Керчи произошло массовое отравление студентов
      В оккупированной Керчи произошло массовое отравление студентов / Фото из открытых источников

      В оккупированной Керчи произошло массовое отравление студентов лицея искусств. Сейчас минимум 15 человек находятся в больнице с диагнозом острая кишечная инфекция.

      Об этом сообщает местное издание Kerch.FM, ссылаясь на местный потребнадзор.

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      15 ноября в потребнадзор поступило сообщение из детской больницы об острой кишечной инфекции неизвестной этиологии (ротавирус).

      На сегодня в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый (работник пищеблока). На амбулаторном лечении находятся двое людей. У всех – нетяжелая степень,
      – говорится в сообщении.

      У всех детей одинаковые симптомы – высокая температура, рвота, расстройства желудка.

      Из-за инцидента в учебное заведение прибыли специалисты потребнадзора и комиссия из оккупированного Симферополя. В лицее взяли все необходимые пробы и проводят расследование.

      Отмечается, что сегодня и в понедельник, 19 ноября, лицей не будет работать.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Теги: Новости Украины студенты Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма отравление
      Источник: 24 Канал
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