В оккупированной Керчи произошло новое чрезвычайное происшествие со студентами: известны детали

В оккупированной Керчи произошло массовое отравление студентов лицея искусств. Сейчас минимум 15 человек находятся в больнице с диагнозом острая кишечная инфекция.

Об этом сообщает местное издание Kerch.FM, ссылаясь на местный потребнадзор.

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15 ноября в потребнадзор поступило сообщение из детской больницы об острой кишечной инфекции неизвестной этиологии (ротавирус).

На сегодня в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый (работник пищеблока). На амбулаторном лечении находятся двое людей. У всех – нетяжелая степень,

– говорится в сообщении.

У всех детей одинаковые симптомы – высокая температура, рвота, расстройства желудка.

Из-за инцидента в учебное заведение прибыли специалисты потребнадзора и комиссия из оккупированного Симферополя. В лицее взяли все необходимые пробы и проводят расследование.

Отмечается, что сегодня и в понедельник, 19 ноября, лицей не будет работать.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.