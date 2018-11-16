В окупованій Керчі сталася нова надзвичайна подія зі студентами: відомі деталі

В окупованій Керчі сталося масове отруєння студентів ліцею мистецтв. Наразі щонайменше 15 осіб перебувають у лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Про це повідомляє місцеве видання Kerch.FM, посилаючись на місцевий споживнагляд.

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15 листопада до споживнагляду надійшло повідомлення з дитячої лікарні про гостру кишкову інфекцію невідомої етіології (ротавірус).

На сьогодні в інфекційному відділенні лікарні перебуває 14 дітей і один дорослий (працівник харчоблоку). На амбулаторному лікуванні перебувають двоє людей. У всіх – неважкий ступінь,

– йдеться у повідомленні.

У всіх дітей однакові симптоми - висока температура, блювота, розлади шлунку

Через інцидент у навчальний заклад прибули фахівці споживнагляду та комісія з окупованого Сімферополя. У ліцеї взяли всі необхідні проби та проводять розслідування.

Зазначається, що сьогодні та в понеділок, 19 листопада, ліцей не буде працювати.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.