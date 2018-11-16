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      В окупованій Керчі сталася нова надзвичайна подія зі студентами: відомі деталі

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      В окупованій Керчі сталося масове отруєння студентів
      В окупованій Керчі сталося масове отруєння студентів / Фото з відкритих джерел

      В окупованій Керчі сталося масове отруєння студентів ліцею мистецтв. Наразі щонайменше 15 осіб перебувають у лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція.

      Про це повідомляє місцеве видання Kerch.FM, посилаючись на місцевий споживнагляд.

      Читайте також: На Рівненщині госпіталізували понад 20 дітей із небезпечною хворобою

      15 листопада до споживнагляду надійшло повідомлення з дитячої лікарні про гостру кишкову інфекцію невідомої етіології (ротавірус).

      На сьогодні в інфекційному відділенні лікарні перебуває 14 дітей і один дорослий (працівник харчоблоку). На амбулаторному лікуванні перебувають двоє людей. У всіх – неважкий ступінь,
      – йдеться у повідомленні.

      У всіх дітей однакові симптоми - висока температура, блювота, розлади шлунку

      Через інцидент у навчальний заклад прибули фахівці споживнагляду та комісія з окупованого Сімферополя. У ліцеї взяли всі необхідні проби та проводять розслідування.

      Зазначається, що сьогодні та в понеділок, 19 листопада, ліцей не буде працювати.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні студенти отруєння
      Джерело: 24 Канал
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