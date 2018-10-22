В оккупированной Керчи возле политехнического колледжа прогремел взрыв: подробности
В оккупированной Россией Керчи произошел новый взрыв. Он раздался вблизи политехнического колледжа, в котором недавно произошла массовая бойня.
Об этом со ссылкой на МЧС России в Крыму сообщают "Крым. Реалии".
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Здание в Керчи, в котором произошел взрыв 22 октября, занимает местная религиозная организация "Хорошая весть". Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания,
– сообщили спасатели изданию.
Отмечается, что в результате инцидента пострадал 1 человек, еще 13 эвакуировали из помещения.
На пожаре спасли женщину, которую доставили в больницу.
По версии спасателей, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном во время его замены.
К слову, помещение, в котором произошел взрыв, расположено неподалеку пот олитехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студенты Влад Росляков устроил жестокую бойню.
Напомним, в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.