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      В оккупированной Керчи возле политехнического колледжа прогремел взрыв: подробности

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      В Керчи прогремел новый взрыв
      В Керчи прогремел новый взрыв / 82.mchs.gov

      В оккупированной Россией Керчи произошел новый взрыв. Он раздался вблизи политехнического колледжа, в котором недавно произошла массовая бойня.

      Об этом со ссылкой на МЧС России в Крыму сообщают "Крым. Реалии".

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      Здание в Керчи, в котором произошел взрыв 22 октября, занимает местная религиозная организация "Хорошая весть". Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания,
      – сообщили спасатели изданию.

      Отмечается, что в результате инцидента пострадал 1 человек, еще 13 эвакуировали из помещения.

      На пожаре спасли женщину, которую доставили в больницу.

      По версии спасателей, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном во время его замены.

      К слову, помещение, в котором произошел взрыв, расположено неподалеку пот олитехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студенты Влад Росляков устроил жестокую бойню.

      Напомним, в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Теги: Новости Украины Новости политики Взрыв Аннексия Крыма Керчь Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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