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      В оккупированном Крыму девочку на воздушном шаре унесло ветром

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      В Крыму девочку на воздушном шаре унесло ветром (иллюстративное фото)
      В Крыму девочку на воздушном шаре унесло ветром (иллюстративное фото) / prm.ua

      В оккупированной Феодосии воздушный шар с ребенком на борту унесло ветром. Сначала она полетела в сторону залива Черного моря. Позже ветер изменился, и шар понесло в частный сектор города, где она и упала. Девочка не пострадала.

      Инцидент произошел близ села Журавки. Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. При первой посадке шар ударился о землю, в результате чего из корзины аэростата выпали родители девочки. Сам же ребенок остался внутри, сообщает российский "Интерфакс".

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      Шар с ребенком сначала понесло к побережью, а затем в противоположную сторону. Приземлилась она во дворе одного из частных домов Феодосии. С девочкой 2007 года рождения, которая является жительницей российской Самары, все в порядке.

      Причиной "странного поведения" шара стало то, что в аэростате закончился газ.

      Отметим, что с 1 по 5 мая в оккупированной Феодосии проводят фестиваль воздухоплавания "Крымская весна". Часть запусков воздушных шаров отменили из-за сложных погодных условий. Однако на 3-4 мая не отменили показательные полеты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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