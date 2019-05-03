В оккупированном Крыму девочку на воздушном шаре унесло ветром

В оккупированной Феодосии воздушный шар с ребенком на борту унесло ветром. Сначала она полетела в сторону залива Черного моря. Позже ветер изменился, и шар понесло в частный сектор города, где она и упала. Девочка не пострадала.

Инцидент произошел близ села Журавки. Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. При первой посадке шар ударился о землю, в результате чего из корзины аэростата выпали родители девочки. Сам же ребенок остался внутри, сообщает российский "Интерфакс".

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Шар с ребенком сначала понесло к побережью, а затем в противоположную сторону. Приземлилась она во дворе одного из частных домов Феодосии. С девочкой 2007 года рождения, которая является жительницей российской Самары, все в порядке.

Причиной "странного поведения" шара стало то, что в аэростате закончился газ.

Отметим, что с 1 по 5 мая в оккупированной Феодосии проводят фестиваль воздухоплавания "Крымская весна". Часть запусков воздушных шаров отменили из-за сложных погодных условий. Однако на 3-4 мая не отменили показательные полеты.