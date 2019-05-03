В окупованому Криму дівчинку на повітряній кулі віднесло вітром

В окупованій Феодосії повітряну кулю з дитиною на борту віднесло вітром. Спочатку вона полетіла у бік затоки Чорного моря. Пізніше вітер змінився, і кулю понесло у приватний сектор міста, де вона і впала. Дівчинка не постраждала.

Інцидент стався неподалік села Журавки. Сім'я з трьох людей каталась на повітряній кулі. При першій посадці куля вдарилась об землю, внаслідок чого з кошика аеростату випали батьки дівчинки. Сама ж дитина залишилась всередині, повідомляє російський "Інтерфакс".

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Кулю з дитиною спочатку понесло до узбережжя, а потім у протилежний бік. Приземлилась вона у подвір'ї одного з приватних будинків Феодосії. Із дівчинкою 2007 року народження, яка є мешканкою російської Самари, все гаразд.

Причиною "дивної поведінки" кулі стало те, що в аеростаті закінчився газ.

Зазначимо, що з 1 по 5 травня в окупованій Феодосії проводять фестиваль повітроплавання "Кримська весна". Частину запусків повітряних куль скасували через складні погодні умови. Проте на 3-4 травня не скасували показові польоти.