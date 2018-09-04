В оккупированном Крыму российские силовики похитили мать крымскотатарского активиста: видео
Во вторник, 4 сентября, оккупанты провели обыски в доме крымскотатарского активиста Герая Куламетова и увезли в неизвестном направлении его мать Зарему.
Об этом сообщила в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".
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Куламетову Зарему увезли в неизвестном направлении. Дочь Куламетовой Риана рассказала, что мать была в парке в Старом Крыму, где отрабатывала наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Приехал белый микроавтобус и серый автомобиль, как мне рассказал очевидец. К маме подошли в парке силовики, показали удостоверения и забрали. Она не выходит на связь. Сейчас я приехала в наш дом в Старом Крыму, где мы жили раньше, здесь перекрыта вся улица и меня в дом не пускают,
– рассказала дочь Куламетовой.
Видео с фактом похищения силовиками Заремы Куламетовой опубликовали в соцсети
В доме Заремы провели обыск. После словесной перепалки с силовиками, по словам активистов, задержали ее мужа Зеккия Куламетова и дочь Риану Куламетову.
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