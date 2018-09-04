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Новые обыски в оккупированном Крыму: задержали крымскотатарского активиста

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Обыски у крымскотатарских активистов
Обыски у крымскотатарских активистов / Facebook

Утром 4 сентября в оккупированном Крыму силовики оккупантов проводят обыски в доме общественника Марлена Мустафаева.

Как сообщил крымскотатарский активист Осман Арифм, с самого утра грузовик росгвардии перекрыла улицу в дачном массиве Каменка Симферопольского района.

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Активист рассказал о случае, когда к силовикам подошла местная жительница и рассказала, что еще в позапрошлом году ее обокрали и к таким активным действиям, чтобы найти воров, полиция не прибегала, как теперь, когда проводят обыски у крымских татар.

Арифм сообщил, что активиста Мустафаева все-таки задержали и повезли в оккупированный Симферополь.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что его не пускают к задержанному.

Утром 29 августа сотрудники ФСБ России провели обыск дома у активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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