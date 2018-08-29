"Открывайте, техслужбы": крымская активистка рассказала об утренних обысках

Ольга Павленко, дом которой в Симферополе сегодня утром, 29 августа, обыскали силовики РФ, рассказала подробности обыска.

Видео с разговором с активисткой опубликовала ОО "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

Читайте также: У крымского татарина, незаконно удерживаемого в России, резко ухудшилось состояние здоровья

Они сказали: "Откройте, это техслужба, вы заливаете соседей, уже затопили всех до третьего этажа". Конечно, я поняла, что это за техслужбы в кепках,

– рассказала Ольга Павленко.

По словам активистки, ее телефон в то время почему-то не работал и она не смогла никому позвонить. Связаться с адвокатом получилось только через мессенджер.

"Тогда они начали выбивать дверь, поскольку я их не открывала. Уже после они ответили, что это силовое ведомство и в них есть постановление суда на обыск. Я открыла дверь и сказала, что сейчас прибудет адвокат. До того, как он приехал, они в квартиру не заходили", – добавила Павленко.

По словам активистки, силовики проверили мобильные телефоны, забрали тетради с записями, скопировали информацию с компьютера. Тогда сказали Ольге поехать в следственный комитет для дачи показаний.

Российские полицейские объясняют свои действия тем, что "Правый сектор" якобы готовил в Симферополе теракт, а Ольгу подозревают "в связях с группировкой".

Напомним, сегодня утром, 29 августа работники ФСБ России провели обыск дома у Ольги Павленко, местной активистки Украинского культурного центра.