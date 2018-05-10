В оккупированном Крыму российские власти приговорили украинца к 8 годам колонии

В четверг, 10 мая, Судакский городской суд приговорил задержанного в прошлом году российской ФСБ украинца Геннадия Лемешко к 8 годам колонии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Утром 15 августа появилась информация о том, что сотрудники ФСБ России на территории оккупированного Крыма задержали гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого в ФСБ назвали "агентом СБУ".



Местный суд города Судак оккупированного Россией Крыма приговорил 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лемешко к 8 годам колонии за то, что якобы он пытался повредить линию электропередачи в районе трассы Судак – Новый Свет.

Лемешко получил 8 лет колонии общего режима,

– заявил представитель местного суда журналистам.

Напомним, в СБУ убеждены, что "подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями". 15 августа Киевский районный суд оккупированного Симферополя уже успел арестовать "диверсанта" Геннадия Лемешко на два месяца.