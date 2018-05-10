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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В окупованому Криму російська влада засудила українця до 8 років колонії

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В окупованому Криму російська влада засудила українця до 8 років колонії
В окупованому Криму російська влада засудила українця до 8 років колонії / TACC

У четвер, 10 травня, Судакський місцевий суд засудив затриманого минулого року російською ФСБ українця Геннадія Лемешка до 8 років колонії.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Вранці 15 серпня з’явилась інформація про те, що співробітники ФСБ Росії на території окупованого Криму затримали громадянина України Геннадія Лемешка, якого у ФСБ назвали "агентом СБУ".

Місцевий суд міста Судак окупованого Росією Криму засудив 25-річного громадянина України Геннадія Лемешко до 8 років колонії за те, що нібито він намагався пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак – Новий Світ.

Лемешко отримав 8 років колонії загального режиму,
– заявив представник місцевого суду журналістам.

Нагадаємо, у СБУ переконані, що "подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою". 15 серпня Київський районний суд окупованого Сімферополя вже встиг заарештувати "диверсанта" Геннадія Лемешка на два місяці.

Теги: Новини України Україна – Росія Російська пропаганда СБУ Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ ФСБ
Джерело: 24 Канал
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