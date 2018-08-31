В оккупированном Крыму снова отключат свет: известна причина

31 августа несколько улиц Симферополя останутся без света на весь день. Отключение энергоснабжения в Симферополе этого дня связано с внеплановым ремонтом.

Об этом со ссылкой на российское "Крымэнерго" передает "Крым.Реалии".

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31 августа электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам: улица Виноградная 2-44 (четные), 1-39 (нечетные); улица Зуйская 18-22, 16/45 (четные), 21-25,19 (нечетные); улица Карьерная 10/19-20 (четные), 13-23 (нечетные); улица Пригородная 18-44 (четные), 21-45/16 (нечетные),

– говорится в сообщении.

По данным энергетиков, отключение света в Симферополе 31 августа связано с внеплановым ремонтом.

Напомним, 28 июля примерно в 15:00 по киевскому времени появилась информация, что на территории всего оккупированного Россией Крыма погас свет. Это не первый случай отключения электроснабжения в оккупированном Крыму. К примеру, 13 июня на оккупированном полуострове произошло масштабное отключение света. Электричество отсутствовало в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и других городах полуострова.

Добавим, что в декабре 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомоста из Кубани.