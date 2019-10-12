В оккупированном Крыму умер 12-летний мальчик, приехавший в лагерь на отдых

В крымской больнице скончался 12-летний мальчик, приехавший на отдых в детский лагерь "Артек", оккупированный Россией. После смерти мальчика, который приехал из Санкт-Перербурга, следственный комитет оккупантов открыл уголовное производство.

Перед смертью его отвезли в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония, сообщает "ТАСС".

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Уже через несколько часов мальчик умер, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Уголовное дело открыто за возможное причинение смерти по неосторожности.

В детском лагере и больнице, в которой умер мальчик, изъяли медицинскую документацию, которая заинтересовала следствие. Кроме того, назначены экспертизы и проведены допросы руководителей лагеря.

Следователи также изучат условия проживания ребенка в лагере и оценят, как была организована и оказана медицинская помощь.

Коротко про лагерь "Артек"

"Артек" – международный детский центр неподалеку от "Гурзуфа" в Крыму, ныне оккупированном Россией. До оккупации полуострова лагерь был одним из лучших в мире по организации детского отдыха, а в 2006 году стал единственным детским центром, которому присвоен статус "под эгидой ЮНЕСКО".