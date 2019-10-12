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      В окупованому Криму помер 12-річний хлопчик, що приїхав у табір на відпочинок

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      У Криму помер хлопчик, який приїхав на відпочинок в "Артек"
      У Криму помер хлопчик, який приїхав на відпочинок в "Артек"

      У кримській лікарні помер 12-річний хлопчик, який приїхав на відпочинок у дитячий табір "Артек", що нині окупований Росією. Після смерті хлопчика, який приїхав з Санкт-Перербурга, слідчий комітет окупантів відкрив кримінальне провадження.

      Перед смертю його відвезли у ялтинську міську лікарню №1 з попереднім діагнозом пневмонія, повідомляє "ТАСС".

      До слова: Масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: стало відомим про ще одну жертву

      Вже через декілька годин хлопець помер, не зважаючи на надану йому медичну допомогу. Кримінальну справу через можливе спричинення смерті через необережність.

      У дитячому таборі та лікарні, у якій помер хлопець, вилучили медичну документацію, яка зацікавила слідство. Крім того, призначені експертизи та проведено допити керівників табору.

      слідчі також вивчать умови проживання хлопця у таборі та оцінять, як була організована і надана медична допомога.

      Коротко про табір "Артек"

      "Артек" – міжнародний дитячий центр неподалік від "Гурзуфу" в Криму, нині окупованому Росією. До окупації півострова табір був одним з найкращих у світі за організацією дитячого відпочинку, а у 2006 році став єдиним дитячим центром, якому присвоїли статус "під егідою ЮНЕСКО".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Криму
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