В окупованому Криму помер 12-річний хлопчик, що приїхав у табір на відпочинок

У кримській лікарні помер 12-річний хлопчик, який приїхав на відпочинок у дитячий табір "Артек", що нині окупований Росією. Після смерті хлопчика, який приїхав з Санкт-Перербурга, слідчий комітет окупантів відкрив кримінальне провадження.

Перед смертю його відвезли у ялтинську міську лікарню №1 з попереднім діагнозом пневмонія, повідомляє "ТАСС".

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Вже через декілька годин хлопець помер, не зважаючи на надану йому медичну допомогу. Кримінальну справу через можливе спричинення смерті через необережність.

У дитячому таборі та лікарні, у якій помер хлопець, вилучили медичну документацію, яка зацікавила слідство. Крім того, призначені експертизи та проведено допити керівників табору.

слідчі також вивчать умови проживання хлопця у таборі та оцінять, як була організована і надана медична допомога.

Коротко про табір "Артек"

"Артек" – міжнародний дитячий центр неподалік від "Гурзуфу" в Криму, нині окупованому Росією. До окупації півострова табір був одним з найкращих у світі за організацією дитячого відпочинку, а у 2006 році став єдиним дитячим центром, якому присвоїли статус "під егідою ЮНЕСКО".