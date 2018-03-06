В ООН хотят законодательно закрепить еще одно право человека

В ООН намерены на законодательном уровне закрепить право людей на безопасную, чистую и здоровую окружающую среду.

Об этом рассказал специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека и окружающую среду Джон Нокс, сообщает пресс-служба организации.

В своем докладе Нокс привел основные положения нового международно-правового документа.

В частности, он указал, что здоровая окружающая среда является необходимым условием для обеспечения прав человека, включая право на жизнь, питание, воду и развитие.

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Нокс отметил, что "больше ни у кого нет сомнений в том, что права человека и состояние окружающей среды взаимосвязаны".

Он отметил, что, хотя эта связь признается в ряде региональных соглашений и в конституциях большинства стран мира, на глобальном уровне такого правового документа нет. В конце он призвал Раду поддержать законодательное закрепление права людей на безопасную окружающую среду.