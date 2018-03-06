В ООН хочуть законодавчо закріпити ще одне право людини

В ООН мають намір на законодавчому рівні закріпити право людей на безпечне, чисте і здорове навколишнє середовище.

Про це розповів спеціальний доповідач ООН з питання про права людини і навколишнє середовище Джон Нокс, повідомляє прес-служба організації.

У своїй доповіді Нокс навів основні положення нового міжнародно-правового документу.

Зокрема, він вказав, що здорове довкілля – є необхідною умовою для забезпечення прав людини, включаючи право на життя, харчування, воду і розвиток.

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Нокс зазначив, що "більше ні в кого немає сумнівів в тому, що права людини і стан навколишнього середовища взаємопов'язані".

Він наголосив, що, хоч цей зв'язок визнається в ряді регіональних угод і в конституціях більшості країн світу, на глобальному рівні такого правового документу немає. Врешті він закликав Раду підтримати законодавче закріплення права людей на безпечне навколишнє середовище.