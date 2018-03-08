В ООН назвали страны с самыми высокими показателями женской безработицы

Среди государств, которые предоставляют наименьшие возможности для трудоустройства женщин, находятся Пакистан, Иран и страны Ближнего Востока. Это приводит к высоким показателям женской безработицы.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на структурное подразделение ООН Международную организацию труда.

В отчете организации уточняется, что уровень безработицы среди женщин на Ближнем Востоке более чем вдвое превышает этот показатель среди мужчин – 16,3% против 6,8%. При этом женщины, которые все же имеют работу, зачастую получают более низкую зарплату и рабочие места с более низкой квалификацией.

Читайте также: В ООН посчитали всех безработных мира: впечатляющие цифры

"Стимула для женщин на Ближнем Востоке нет. Работа не привлекательна, поскольку зарплаты не привлекательны", – пояснила гендерный специалист ООН Эмануэла Поццан.

Эксперт добавила, что на Ближнем Востоке также недостаточным является отпуск для ухода за ребенком и услуги по уходу за детьми, необходимы работающим женщинам.

В отчете организации также отмечается, что во всем мире около половины женщин работают, при этом на Ближнем Востоке таких только около 19%, в Южной Азии – 28%.