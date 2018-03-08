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В ООН назвали країни із найвищими показниками жіночого безробіття

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Країни із найвищими показниками жіночого безробіття
Країни із найвищими показниками жіночого безробіття / Фото з вільних мереж

Серед держав, які надають найменші можливості для працевлаштування жінок, перебувають Пакистан, Іран та країни Близького Сходу. Це призводить до високих показників жіночого безробіття.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням структурний підрозділ ООН Міжнародну організацію праці.

У звіті організації уточняється, що рівень безробіття серед жінок на Близькому Сході більш ніж удвічі перевищує цей показник серед чоловіків – 16,3% проти 6,8%. При цьому жінки, які все ж мають роботу, найчастіше отримують нижчу зарплату та робочі місця з нижчою кваліфікацією.

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"Стимулу для жінок на Близькому Сході немає. Робота не є привабливою, оскільки зарплати не є привабливими", – пояснила гендерний фахівець ООН Емануела Поццан.

Експерт додала, що на Близькому Сході також недостатніми є відпустка для догляду за дитиною та послуги догляду за дітьми, необхідні жінкам, що працюють.

У звіті організації також наголошується, що у всьому світі близько половини жінок працюють, натомість на Близькому Сході таких лише близько 19%, у Південній Азії – 28%.

Теги: дослідження Іран ООН Ринок праці безробіття Пакистан Близький Схід
Джерело: 24 Канал
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