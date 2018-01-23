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В ООН порахували всіх безробітних світу: вражаючі цифри

02:23, сьогодні 362 Читать новость на русском
Безробітні люди
Безробітні люди / 24 Канал

За даними Міжнародної організації праці, у 2017 році понад 192 мільйони людей у світі не мали роботи, а 1,4 мільярда осіб змушені працювати на погано оплачуваних роботах без соціального захисту.

Про це повідомляє DW.

"Світова економіка не створює достатньо робочих місць", – заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

За оцінками організації рівень безробіття, що становить 5,6% від усього працездатного населення планети, є вищим, порівняно з попереднім роком.

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Найвищий його рівень – 11,7% – зафіксовано у країнах Північної Африки. Кількість людей, що не мають роботи, там становить близько 8,7 мільйона осіб. Особливо поширене безробіття у цьому регіоні серед молоді та жінок. Натомість у Північній, Південній та Західній Європі рівень безробіття навпаки нижчий з 2008 року – 8,5%. Для порівняння, у 2016 році він становив 9,2%.

Райдер також розкритикував те, що досі близько 1,4 мільярда людей по всьому світу змушені працювати на погано оплачуваних роботах без соціального захисту.

Крім того, МОП виходить з того, що в найближчі роки понад 114 мільйонів, попри наявність роботи, житимуть у крайній бідності.

Теги: ООН Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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