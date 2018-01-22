У плані заходів Генсека ООН на цей рік – вирішення конфлікту на Донбасі, – Гримчак

В ООН вирішили серйозніше підійти до проблеми війни на Донбасі. Тепер це питання – на розгляді у генерального секретаря організації.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"У плані заходів генерального секретаря ООН на цей рік – вирішення конфлікту на Донбасі", – заявив Юрій Гримчак.

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При цьому він додав, що "останні три роки цього у планах не було – вирішення. Цього року є". Відтак це може сприяти тому, що війна на Донбасі закінчиться цьогоріч.

Варто додати, що у 2018 році ООН припиняє програму продовольчої допомоги на Донбасі.