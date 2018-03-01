В ООН назвали сумму, которую нужно собрать для помощи жителям Донбасса

Вследствие войны на востоке Украины, часть жителей этих территорий требует помощи от гуманитарных учреждений. Поэтому ООН следует собрать деньги на эту гуманитарную помощь.

По данным координатора системы ООН в Украине и постоянного представителя ПРООН в Киеве Ника Волкера, в общем нуждающихся на Донбассе 2,3 миллиона человек. Это женщины, дети и старики.

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Следовательно, чтобы оказать им необходимую помощь, ООН следует собрать 187 миллионов долларов.