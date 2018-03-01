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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ООН назвали сумму, которую нужно собрать для помощи жителям Донбасса

247 Читати новину українською
Гуманитарная катастрофа на Донбассе
Гуманитарная катастрофа на Донбассе

Вследствие войны на востоке Украины, часть жителей этих территорий требует помощи от гуманитарных учреждений. Поэтому ООН следует собрать деньги на эту гуманитарную помощь.

По данным координатора системы ООН в Украине и постоянного представителя ПРООН в Киеве Ника Волкера, в общем нуждающихся на Донбассе 2,3 миллиона человек. Это женщины, дети и старики.

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Следовательно, чтобы оказать им необходимую помощь, ООН следует собрать 187 миллионов долларов.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ООН АТО
Источник: 24 Канал
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