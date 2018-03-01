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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ООН назвали суму, яку треба зібрати для допомоги жителям Донбасу

597 Читать новость на русском
Гуманітарна катастрофа на Донбасі
Гуманітарна катастрофа на Донбасі

Через війну на сході України, частина жителів цих територій потребує допомогу від гуманітарних установ. Відтак в ООН слід зібрати гроші на цю гуманітарну допомогу.

За даними координатора системи ООН в Україні та постійного представника ПРООН в Києві Ніка Волкера, загалом потребуючих на Донбасі є 2,3 мільйона осіб. Це жінки, діти та люди похилого віку.

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Відтак, щоб надати їм необхідну допомогу, ООН слід зібрати 187 мільйонів доларів.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ООН АТО
Джерело: 24 Канал
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