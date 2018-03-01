В ООН назвали суму, яку треба зібрати для допомоги жителям Донбасу
Через війну на сході України, частина жителів цих територій потребує допомогу від гуманітарних установ. Відтак в ООН слід зібрати гроші на цю гуманітарну допомогу.
За даними координатора системи ООН в Україні та постійного представника ПРООН в Києві Ніка Волкера, загалом потребуючих на Донбасі є 2,3 мільйона осіб. Це жінки, діти та люди похилого віку.
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Відтак, щоб надати їм необхідну допомогу, ООН слід зібрати 187 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
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