В ООН обеспокоены безнаказанностью нападений крайне правых групп в Украине

В период с 16 февраля по 15 мая 2018 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 41 случай нарушения прав человека в форме нападений на отдельных лиц, публичные мероприятия и мирные собрания, за которые ответственны крайне правые группы или правоохранители.

Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека в части "Демократическое/гражданское пространство и основополагающие свободы".

Читайте также: Правозащитники обратились к украинской власти из-за безнаказанности радикалов

"За 28 случаев нарушения прав человека, которые влияют на демократическое/гражданское пространство, ответственное Правительство Украины: в 2 случаях нападение было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях власть не смогла предотвратить нападения, обеспечить их расследования и привлечения к ответственности виновных, чьи лица известны", – говорится в отчете.

По данным ООН, в указанный период произошло 25 нападений со стороны крайне правых групп. УВКПЧ выразило озабоченность из-за того, что часто нападения праворадикалов остаются безнаказанными.

Отмечается, что безнаказанность является системной проблемой Украины, особенно в контексте посягательств на права человека со стороны крайне правых групп или правоохранительных органов.

Если такие ограничения демократического/гражданского пространства не будет устранено, это может повредить легитимности президентских и парламентских выборов 2019 года,

– говорится в сообщении.