13:46
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ООН обеспокоены безнаказанностью нападений крайне правых групп в Украине

125 Читати новину українською
Управление Верховного комиссара ООН
Управление Верховного комиссара ООН / Фото из свободных источников

В период с 16 февраля по 15 мая 2018 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 41 случай нарушения прав человека в форме нападений на отдельных лиц, публичные мероприятия и мирные собрания, за которые ответственны крайне правые группы или правоохранители.

Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека в части "Демократическое/гражданское пространство и основополагающие свободы".

Читайте также: Правозащитники обратились к украинской власти из-за безнаказанности радикалов

"За 28 случаев нарушения прав человека, которые влияют на демократическое/гражданское пространство, ответственное Правительство Украины: в 2 случаях нападение было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях власть не смогла предотвратить нападения, обеспечить их расследования и привлечения к ответственности виновных, чьи лица известны", – говорится в отчете.

По данным ООН, в указанный период произошло 25 нападений со стороны крайне правых групп. УВКПЧ выразило озабоченность из-за того, что часто нападения праворадикалов остаются безнаказанными.

Отмечается, что безнаказанность является системной проблемой Украины, особенно в контексте посягательств на права человека со стороны крайне правых групп или правоохранительных органов.

Если такие ограничения демократического/гражданского пространства не будет устранено, это может повредить легитимности президентских и парламентских выборов 2019 года,
– говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Полиция Национальная дружина ООН
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1421
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
193
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
98
Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
сегодня, 09:30 Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
186
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сегодня, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1247
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук