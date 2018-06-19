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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В ООН озвучили число беженцев по состоянию на 2017 год: потрясающие цифры

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Беженцы
Беженцы / Фото из открытых источников

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 19 июня опубликовало ежегодный отчет, в котором отметило количество людей, бежавших от войны и насилия.

Пр этом говорится в ежегодном отчете ООН.

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По итогам 2017 года в мире насчитывается около 69 миллионов беженцев. А число людей, бежавших от войны, насилия или преследования и внутренне перемещенных лиц возросло на 4,6% по сравнению с 2016 годом.

Примерно 70% беженцев бежали из 5 стран: Афганистана, Сирии, Южного Судана, Сомали и Бирмы. Турция, Пакистан, Ливан и Иран также среди стран с наибольшим количеством беженцев.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, потоки беженцев могут существенно замедлиться, если удастся завершить войны и решить кризиса в этих странах.

Но мы не видим значительный прогресс в деле достижения мира в любой из этих стран,
– отметил Филиппо Гранди.

Теги: ООН Южный Судан Сомали Ливан Афганістан Война в Сирии война беженцы
Источник: 24 Канал
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