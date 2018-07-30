В ООН призвали Украину защитить ромов

В Организации Объединенных Наций призвали Украину предотвратить систематические преследования и нападения на ромов.

Об этом говорится в заявлении экспертов, распространенном ООН.

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"Мы осуждаем эти ужасные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены ростом ненависти и насилия на почве расовой дискриминации этой общины и, в частности, против ее уязвимых представителей – женщин и детей", – заявили эксперты ООН .

Они отметили, что Украина должна действовать немедленно для прекращения того, что может стать систематическим преследованием ромского меньшинства в Украине, члены которого пострадали в ряде насильственных нападений.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.



7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.