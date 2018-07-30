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В ООН закликали Україну захистити ромів

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Діти ромської національності
Діти ромської національності / uain.press

В Організації Об’єднаних Націй закликали Україну запобігти систематичним переслідуванням та нападам на ромів.

Про це йдеться у заяві експертів, поширеній ООН.

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"Ми однозначно засуджуємо ці жахливі акти залякування та насильства щодо представників ромської меншини в Україні. Ми також серйозно занепокоєні зростанням ненависті та насильства на ґрунті расової дискримінації проти цієї громади і, зокрема, проти її найуразливіших представників – жінок та дітей", – заявили експерти ООН.

Вони зазначили, що Україна має діяти негайно для припинення того, що може стати систематичним переслідуванням ромської меншини в Україні, члени якої постраждали у низці насильницьких нападів.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. 

7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Теги: Новини України Роми ООН
Джерело: 24 Канал
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