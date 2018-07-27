В ООН заявили о нехватке денег

В Организации объединенных наций начали заканчиваться деньги. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что по состоянию на 30 июня основной бюджет ООН имел дефицит в 139 миллионов долларов.

Об этом говорится в письме Генсека ООН Антониу Гутерреша государствам-членам организации, пишет Reuters.

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш написал сотрудникам и членам организации о своей обеспокоенности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация. Он отметил, что причиной этого являются поздние взносы, а также те, которые еще не были уплачены в бюджет ООН.

Такая организация, как наша, не должна сталкиваться с повторными угрозами банкротства. Наибольшая боль ощущается теми, кому мы служим, но не можем помочь из-за ограниченности средств,

– пишет Гутерреш.

В результате генеральный секретарь попросил государств-членов ООН платить взносы вовремя и в полной мере. Кроме того, он сказал, что решается вопрос, как урезать расходы, которые идут не на зарплату. И добавил, что ООН примет меры для уменьшения расходов.