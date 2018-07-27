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В ООН заявили про недостачу грошей

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В ООН заявили про недостачу грошей
В ООН заявили про недостачу грошей / podrobnosti.ua

В Організації об'єднаних націй почали закінчуватися гроші. Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що станом на 30 червня основний бюджет ООН мав дефіцит у 139 мільйонів доларів.

Про це йдеться у листі Генсека ООН Антоніу Гутерреша державам-членам організації, пише Reuters.

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Представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерреша написав співробітникам і членам організації про свою стурбованість тривожною фінансовою ситуацією, в якій знаходиться організація. Він зазначив, що причиною цього є пізні внески, а також ті, які ще не були сплачені до бюджету ООН.

Така організація, як наша, не повинна стикатися із повторними загрозами банкрутства. Найбільший біль відчувається тим, кому ми служимо, але не можемо допомогти через обмеженість коштів,
– пише Гутерреш.

В результаті генеральний секретар попросив держав-членів ООН платити внески вчасно і в повній мірі. Крім того, він сказав, що вирішується питання, як урізати витрати, які йдуть не на зарплату. І додав, що ООН вживе заходів для зменшення витрат.

Теги: Новини політики ООН Генсек ООН Гроші Антоніу Гутерреш
Джерело: 24 канал
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