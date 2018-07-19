Міжнародний суд ООН вимагає від Росії відновити роботу Меджлісу

Міжнародний суд ООН в Гаазі спрямував до Росії вимогу про відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

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Щойно ми отримали листа від Міжнародного суду ООН, в якому суд повідомив нас, що спрямував до РФ вимогу, сформульовану у притаманній суду консервативно-дипломатичній мові, щодо виконання обов’язкового пункту наказу ООН про відновлення дії Меджлісу,

– написала вона.

Зеркаль додала, що 19 квітня цього року Україна звернулася до суду з проханням підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів.

У подальшому листуванні з Судом Росія, у найкращих традиціях сталінського Радянського Союзу, намагалась переконати всіх, що кримські татари добре живуть в умовах окупації. Ці пояснення не відвернули увагу Суду від головного – Наказ Суду не виконано,

– підкреслила Зеркаль.

У МЗС додали, що таким чином суд прямо звернув увагу Росії, що наказ є обов’язковим, вимога відновити дію Меджлісу чітка і потребує вжиття конкретних заходів.

"Росія має вжити цих заходів і поінформувати суд про них до 19 січня 2019 року", – додала Зеркаль.

Що таке Меджиліс кримськотатарського народу? Це представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно із статутом, метою меджлісу є подолання наслідків геноцидувчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення прав і національно-культурне самовизначення. Розташований у Сімферополі.