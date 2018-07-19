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Международный суд ООН требует от России возобновить работу Меджлиса

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Международный суд ООН
Международный суд ООН / Фото из открытых источников

Международный суд ООН в Гааге направил в Россию требование о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

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Как только мы получили письмо от Международного суда ООН, в котором суд сообщил нам, что направил в РФ требование, сформулированное на присущем суду консервативно-дипломатическом языке, по выполнению обязательного пункта приказа ООН о возобновлении действия Меджлиса,
– написала она.

Зеркаль добавила, что 19 апреля этого года Украина обратилась в суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года относительно применения временных мер.

В дальнейшей переписке с Судом Россия, в лучших традициях сталинского Советского Союза, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации. Эти объяснения не отвлекли внимание Суда от главного – Приказ суда не исполнен,
– подчеркнула Зеркаль.

В МИД добавили, что таким образом суд прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным, требование возобновить действие Меджлиса четкое и требует принятия конкретных мер.

"Россия должна принять эти меры и проинформировать суд о них до 19 января 2019 года", – добавила Зеркаль.

Что такое Меджилис крымскотатарского народа?
Это представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Согласно уставу, целью меджлиса является преодоление последствий геноцида, совершенного против крымских татар советской властью, восстановление прав и национально-культурное самоопределение. Расположен в Симферополе.

Теги: Новости России Аннексия Крыма ООН Новости политики
Источник: 24 Канал
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